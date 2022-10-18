توقف حركة القطارات في بيلغورود الروسية بعد قصف أوكرانى للسكك الحديدية

توقفت حركة القطارات في ضواحي مدينة بيلغورود الحدودية الروسية، اليوم الثلاثاء، بعد تعرض خطوط السكك الحديدية لقصف أوكراني، حسب نبأ عاجل لقناة «العربية»، أشارت فيه إلى تفعيل السلطات الروسية أنظمة الدفاع الجوي في بيلغورود بسبب القصف الأوكراني.

من جهتها، أعلنت السلطات الأوكرانية عن استهداف القوات الروسية 3 منشآت للطاقة، خلال هجوم على العاصمة كييف، فيما أعلن الادعاء العام الأوكراني، عن مقتل شخصين بسبب القصف.