«التعليم»: تسليم الكتب ليس له علاقة بالمصروفات في المدارس الحكومية

اشتكى عدد من أولياء الأمور، من عدم التزام بعض المدارس الحكومية، بتسليم الكتب الدراسية للطلاب، وربطها بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجاري 2022/2023، علي الرغم من قرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدم ربط تسليم الكتب للطلاب بدفع المصروفات الدراسية.

لجان متابعة علي المدارس.. المسائلة القانونية للمخالفين

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك لجان متابعة من وزارة التربية والتعليم، على المدارس الرسمية (الحكومية)، لمتابعة تنفيذ قرارات وزير التعليم بتسليم الكتب للطلاب مباشرة، وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية، مؤكدا أن من يخالف التعليمات سيعرض للمساءلة القانونية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار عدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب، يطبق على جميه المدارس الحكومية، عدا اللغات، وهي الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات (التجريبية).

قرار عدم الربط لا يطبق علي المدارس الرسمية لغات

ولفت المصدر، إلى أن القسط الأول من المصروفات في المدارس الرسمية بلغات والرسمية المتميزة للغات، يكفي لحصول الطالب على كتب الترم الأول، تفعيلا لقرار وزير التعليم بتقسيط المصروفات على ثلاث دفعات، للتخفيف عن أولياء الأمور، مؤكدا أن مصروفات المدارس الرسمية للغات مهمة بالنسبة للمدرسة لأنه يتم إستغلالها لصرف مستحقات المعلمين من حافز التجريبيات إضافة للصرف على الأنشطة الخاصة باللغات.

مستحقات الكتب التجريبية تورد لشركات الطباعة

وأشار المصدر، إلى أن المستحقات المالية الخاصة بمصروفات الكتب بالمدارس التجريبية، يتم توريدها إلى الشركات التي قامت بطباعة الكتب المطورة للصفوف الأولى، وفقاً نظام التعليم الجديد 2.0، أي أنها لا تذهب للوزارة، موضحا أن هناك تكليفات لمديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بمتابعة تنفيذ قرار وزير التربية التعليم، ومتابعة تسليم الكتب للطلاب، بدون التقيد بالمصروفات في المدارس الحكومية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل الكتاب الدوري 36 بتاريخ 10/10/2022، الذي أصدره الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني:-

- عدم ربط تسليم الكتب المدرسية بالمصروفات الدراسية وتفعيل المجموعات المدرسية وفقاًَ للقرارات الوزارية والعمل علي جذب الطلاب بها.

- التأكيد علي الاهتمام بالقراءة والكتابة بالطريقة الصحيحة بداية من الصفوف الأولي.

- تقسيط المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الخاصة علي أربع دفعات.

- العناية والاهتمام بالطلاب والطالبات من ذوي الهمم بمدارس التربية الخاصة ومدارس الدمج.

- تفعيل المناهج الالكترونية في جميع مدارس الجمهورية.

- منع كل أشكال العنف والعقاب البدني والتنمر داخل المدارس.

- حظر استخدام الهاتف المحمول للطلاب والطالبات والمعلمين.