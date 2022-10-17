وزير التعليم يلتقي وفد مجلس الأساقفة الكاثوليك لمناقشة عدد من القضايا

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفدًا من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمصر؛ للتهنئة ولمناقشة عدد من القضايا.

حضر الاجتماع من الوزارة الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وإیمان صبري مدير عام التعليم الخاص والدولي، وضم الوفد الأنبا باخوم نصيف النائب البطريركي والممثل القانوني لمدارس سان جورج بمدينة نصر ومصر الجديدة، والمطران كلاوديو لوراتي مطران اللاتين بمصر، والأب بولس ساتي ممثل مجلس البطاركة، والأب يوسف أسعد الأمين الفرعي للمدارس الكاثوليكية في القاهرة، والأخت سميحة راغب مديرة مدرسة القديس يوسف بالزمالك.

القيم تساعد على بناء الإنسان

وأكد الدكتور رضا حجازي، دور الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في مصر والاهتمام بتنمية المهارات الشخصية والقيم لطلابها، مشيرًا إلى أنّ هذه القيم تساعد على بناء الإنسان المصري، وتساعدهم على امتلاك مهارات تمكنهم من الاستمرار في الحياة.

وأشاد الأنبا باخوم نصيف النائب البطريركي بتعاون الوزارة مع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، ودورها فى تطوير التعليم والتربية، مؤكدًا أننا نعمل جميعًا لصالح بلدنا الحبيبة مصر.

دار اللقاء حول العديد من الموضوعات الخاصة بالعلاقة بين الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، والوزارة ومنه تعريف بطبيعة المدارس الكاثوليكية والتي تتكون من 177 مدرسة بجميع المحافظات، وبها كل النوعيات من مدارس تدرس جميع المواد باللغة العربية ومدارس لغات «إنجليزية – فرنسية – إيطالية – ألمانية» وتعليم عام وتعليم فني.

أنماط السلوك والتنشئة

كما تم خلال اللقاء استعراض رسالة المدرسة في تجهيز أبنائها بالعلوم التي ستؤثر في المجتمع، والتربية، والتربية الدينية، والثقافة، وأنماط السلوك والتنشئة الشاملة، إلى جانب التقدم العلمي المستمر.