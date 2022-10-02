وظائف وزارة الشباب والرياضة 2022.. الراتب يصل لـ6800 جنيه ولا يشترط المؤهل

يبحث الكثيرون عن وظائف وزارة الشباب والرياضة 2022 التي تعلن عنها الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، بالإضافة إلى شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف شباب مصر، بشكل دوري، حيث تنظم يوم توظيف مجانيا كحلقة تواصل بين صاحب العمل والباحثين عن العمل.

وفيما يلي، نعرض فيما يلي وظائف وزارة الشباب والرياضة 2022 التي نشرتها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي جاءت كالآتي:

وظائف وزارة الشباب والرياضة 2022

وبحسب المعلن عبر صفحة وزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي، فإن اليوم التوظيفي المفتوح لسلسة مطاعم أنس الدمشقي، فرع أنس الدمشقي شارع عباس العقاد أمام بن شاهين، وذلك يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 بداية من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساءً.

الوظائف المتاحة من الشباب

وجاءت الوظائف المتاحة في يوم التوظيف المفتوح يوم الثلاثاء المقبل كالآتي:

مساعدو شيفات بشرط تقديم شرط خبرة من 3 إلى 5 سنوات.

شيفات سخن شرقي وغربي.

كابتن أوردر بشرط وجود خبرة بمجال المطاعم.

ويتر لا يشترط الخبرة.

استيورد لا يشترط الخبرة.

وذلك في مكان العمل في التجمع الخامس- شبرا مصر

شروط التقديم لوظائف الشباب والرياضة

ويشترط للتقديم على الوظائف

لا يشترط مؤهل دراسي

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما وحتى 40 عاما

التفرغ التام

مميزات للوظائف

يحصل المتقدم على عدد من الوظائف كالآتي:

يتراوح الراتب ما بين 3000 إلى 6800 جنيه حسب الوظيفة.

توفر الشركة للعاملين بدل للسكن في حالة عدم السكن بسكن الشركة.

التبس (الويتر والكابتن) وتقديم وجبتين.

عدد ساعات العمل 10 ساعات منهم ساعة راحة.

تأمين طبى - تأمين اجتماعي.

يوم إجازة أسبوعيًا.

الحصول على إجازات سنوي وبدل راحات.

ويمكن التقديم للوظائف من خلال استيفاء الاستمارة من موقع وزارة الشباب والرياضة.