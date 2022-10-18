إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري بمختلف جهات الولاية، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 20، والتي بدأت في 8 أكتوبر وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه.

إزالات في مراكز أسيوط وأبنوب وأبوتيج

وأوضح محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية نجحت في إزالة 29 تعديا على أراض تابعة للري بمراكز أبنوب وأبوتيج وأسيوط، على مساحة 1543 متر مربع مباني، خلال حملة بإشراف العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، وبمشاركة تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومسؤولي أملاك الدولة والري والجمعيات الزراعية وجهات الولاية، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للري بقيادة المهندس عمر سيف النصر وبالتنسيق مع مديرية الأمن، وباستخدام معدات تلك الوحدات المحلية.

اتخاذ إجراءات رادعة

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة مواصلة تنفيذ حملات الإزالة لكل مخالفات البناء، ضمن أعمال الموجة 20، مع تنفيذ الإزالة الفورية لكل أشكال التعديات المخالفة في المهد، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين، حفاظًا على الصالح العام.

واكد المحافظ أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسؤول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي، صوناً لحقوق ومقدرات الأجيال القادمة.