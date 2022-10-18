17 أستاذا بجامعة أسيوط ضمن أكثر 2% من العلماء المؤثرين في العالم

وجه الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، التهنئة إلى علماء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس الذين تم إدراجهم ضمن أكثر 2% من العلماء المؤثرين على مستوى العالم.

ثمار كفاح وجهد جامعة أسيوط

أكد الدكتور أحمد المنشاوى، أن جامعة أسيوط ما زالت تؤتي ثمار الكفاح والجهد المتواصل المبذول من أبنائها العلماء فى كل التخصصات العلمية المختلفة، من أجل إعلاء اسم الجامعة العريقة فى أسمى المحافل والأماكن الدولية، موضحا أن هذا التصنيف يعتبر تأكيدا على تفوق الجامعة العلمى للأبحاث التي أجراها علماؤنا الأجلاء من أعضاء هيئة التدريس، وتقيس مدى وكيفية الأثر الذى طبعته على المشهد العلمي، كما يوضح حجم الأنشطة البحثية التي تتم على المستوى الوطني والإقليمي والعالمى.

دراسة جامعة ستانفورد

أشار الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الدولى، إلى أن هذا التصنيف نتاج دراسة قامت بها جامعة ستانفورد نشرته دار النشر العالمية السيفير «Elsevier» ويعتمد على عدة عوامل أهمها قوة النشر العلمي الدولي وعدد الاستشهاد العلمى فى الأبحاث والتأليف المشترك والمشاركة في مراجعة وتحرير الأبحاث العلمية في مختلف المجلات العلمية.

17 عالما يفوزن بمراكز متقدمة

وصرح ممدوح، بأن جامعة أسيوط حصلت على 17 منصبا، فاز به علماء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وهم: الدكتور معتز مراد بكلية العلوم، حصل على الترتيب الـ17 على مستوى العالم، وجاء الدكتور إسماعيل أحمد حسانين بكلية العلوم، في الترتيب الـ18 على مستوى العالم، كما حظى بنفس الترتيب الدكتور محمد أحمد المختار بكلية الصيدلة.

وفاز الدكتور أحمد حمزة حسيني على بكلية الهندسة، بالمركز الـ19، والدكتور طارق أبو الفضل كلية الصيدلة، بالمركز الـ20، وحصل الدكتور محمد أبو زهاد أبو زيد بكلية الهندسة، والدكتور أبو الحجاج عبد العزيز هرماس بكلية العلوم، على الترتيب الـ22، والدكتور رفعت مصطفى حسن بكلية العلوم، على الترتيب الـ23، والدكتور صلاح عبد المجيد أحمد و الدكتور صلاح أحمد مخلوف بكلية العلوم، على الترتيب الـ26.

ونالن الدكتورة صابرين رجب محمد إبراهيم بكلية الصيدلة، الترتيب الـ29، والدكتور مازن عبد السلام بكلية الهندسة، الترتيب الـ31، وحصل أيضاً الدكتور محمد أحمد منصور بكلية العلوم على نفس الترتيب، وجاءت الدكتورة شريفة أحمد حامد بكلية الطب، في الترتيب الـ32، والدكتور محمود رزق عبد الواحد حسين في الترتيب الـ34، والدكتور عادل ربيع أحمد عثمان بكلية الزراعة، في الترتيب الـ42، والدكتور هانى ناصر عبد الحميد بكلية العلوم، حصل على الترتيب الـ46.