«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

تحظى «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050» باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل مؤسسات الدولة، حيث أُطلقت في مايو الماضي، بهدف تقليل الانبعاثات الضارة وتجهيز البلاد لتحمل آثار ظاهرة الاحتباس الحراري، وفق إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ وتزامنًا مع الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ،

وتستعرض «الوطن»، في صيغة سؤال وجواب كل المعلومات عن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات.

ما أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ؟

تهدف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات، وتتكون من 5 أهداف رئيسية ينبثق عنها عدد من الأهداف الفرعية، منها تحول مجال الطاقة عن طريق زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، وخفض الانبعاثات المصاحبة لاستخدام الوقود الأحفوري، وتعظيم كفاءة الطاقة، وتبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة·

كيف تضمن أهداف الاستراتيجية تخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ؟

يتحقق ذلك عن طريق حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ، وتقليل الخسائر والأضرار التي قد تحدث لأصول الدولة والنظم البيئية عن طريق الحفاظ عليها من تأثيرات تغير المناخ، والحفاظ على موارد الدولة، ووجود بنية تحتية مرنة وخدمات مرنة في مواجهة التأثيرات، وتنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، والحفاظ على المساحات الخضراء والتوسع بها، وتعزيز اعتبارات الاستجابة الخاصة بالمرأة لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ.

لماذا تحتاج مصر إلى تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية؟

رغم أنّ الانبعاثات التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم، إلا أنّ مصر واحدة من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ، مثل: السواحل، والزراعة، والموارد المائية، والصحة والسكان، والبنية الأساسية، ما يؤدي إلى إضافة تحد جديد لمجموعة التحديات التي تواجهها مصر، في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030، حيث تولي «رؤيةُ مصر 2030» أهميةً لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونةَ والقدرةَ على مواجهة المخاطر.

ما هي مشروعات الطاقة المتجددة التي تساعد في تنفيذ الاستراتيجية؟

مشروعات طاقة الرياح، ومشروعات الطاقة الشمسية والتي أبرزها مشروع «بنبان» بأسوان، والنظرة المستقبلية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة، أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها، إلى جانب مشروعات النقل المستدام كمترو الانفاق و«المونوريل»، وتحسين كفاءة الطاقة في الصناعة، وزراعة الغابات باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج، فضلا عن مشروعات الإدارة المستدامة والذكية للمخلفات، كما يتم الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات.