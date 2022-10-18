تسارع نمو حجم التجارة الإلكترونية في مصر 2022.. 6 مليارات دولار

وصل حجم التجارة الإلكترونية في مصر إلى نحو 6 مليارات دولار عبر بطاقات الدفع سواء الفيزا أو كارت الخصم المباشر، وفقا لتصريحات مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوى، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه النسبة خلال السنوات القليلة المقبلة.

تعظيم التجارة الإلكترونية

وقال عشماوي لـ«الوطن»، إن التجارة الإلكترونية تعتبر أحد أشكال وقنوات التجارة الحديثة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم التجارة الإلكترونية، خصوصا أننا نحتل حاليا مراكز متقدمة أفريقيا من حيث حجم وقيمة التجارة الإليكترونية، مشيرا الى أن أزمة فيروس كورونا كانت أحد أهم اسباب نمو التجارة الإلكترونية في العالم ومصر.

حماية حقوق المستهلكين على منصات التجارة الإلكترونية

وأكد أن هناك حماية كبيرة لحقوق المستهلكين المتعاملين على منصات التجارة الإلكترونية، بهدف تنمية هذا القطاع وتقديم خدمات أفضل، حيث يتم النظر للتجارب العالمية الناجحة في مجال التجارة الإلكترونية والعمل على تطبيقها في مصر.

مصر من أكبر الأسواق الواعدة في مجال التجارة الالكترونية

وأضاف هشام صفوت خبير التجارة الإلكترونية، أن السوق المصرية من أكبر الأسواق الواعدة في مجال التجارة الإلكترونية في إفريقيا، مشيرا إلى أن شركات التجارة الإلكترونية تسعى لتعزيز آفاق الاستثمار في مصر بشتى الطرق سواء من خلال الاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر.

واضاف أن التجارة الإلكترونية توفر الآلاف من فرص العمل للشباب في كافة القطاعات والمجالات سواء كانت فرص عمل مباشرة او غير مباشرة، موضحًا أن مصر تتجه بقوة نحو التحول إلى التجارة الالكترونية، خصوصا أن أغلب سكان مصر من الشباب ولديهم القدرة على التعامل مع التكنولوجيا.

من جانبه قال مهدي العلبي، خبير التجارة الإلكترونية، إن هذه التجارة شهدت نموا غير مسبوق في السنوات الخمس الماضية بالمنطقة العربية ومصر، مشيرا إلى أن نسبة نموها في مصر بلغت 40% خلال جائحة كورونا فقط، مؤكدا أن هناك أعدادًا كبيرة من المواطنين يعتمدون على التجارة الالكترونية بشكل أساسي.

إقبال كبير على الشراء أونلاين

وتابع أن هناك إقبالًا كبيرًا على الشراء أونلاين لكافة السلع والخدمات، موضحا أن هناك من يعتقد أن التجارة الإلكترونية تقتصر على شراء الملابس وأجهزة الموبايل رغم أنها أصبحت توفر كافة احتياجات المواطنين سواء كانت استهلاكية او خدمية.