الصين تسجل 182 إصابة بفيروس كورونا.. و«صفر وفيات»

سجلت السلطات الصحية الصينية، 182 إصابة محلية العدوى بفيروس «كورونا» في البر الرئيس للبلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ثبات إجمالي الوفيات عند 5226 حالة وفاة

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم الاثنين، إن البلاد، لم تسجل، أمس الأحد، أي وفيات جديدة بسبب فيروس «كورونا»، مشيرة في تقرير يومي، إلى ثبات إجمالي الوفيات عند 5226 حالة وفاة.

وأضافت لجنة الصحة، أن 286 مريضا بفيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي الصيني، أمس الأحد، ليرتفع الإجمالي إلى 246329 شخصا.