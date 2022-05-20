جوميا تحقق إيرادات بقيمة 47.6 مليون دولار في الربع الأول من 2022

أصدرت جوميا الشركة الأفريقية للتجارة الإلكترونية والشركة التكنولوجية الوحيدة المدرجة في بورصة نيويورك بالقارة، نتائج أدائها المالي للربع الأول من 2022، حيث تضمنت نتائج الشركة نموًا ثابتًا.

44% زيادة في أرباح جوميا مقارنة بالربع الأول من 2021

وبحسب نتائج الأعمال، فإن الطلبات نمت بنسبة 40٪ على أساس سنوي من 6.6 مليون طلب إلى 9.3 مليون، وقفز إجمالي قيمة البضائع، نفسها بنسبة 27٪ على أساس سنوي من 198.9 مليون دولار إلى 252.7 مليون دولار، وبلغت إيرادات جوميا 47.6 مليون دولار، بزيادة 44٪ مقارنة بأرباح الربع الأول من عام 2021 البالغة 33 مليون دولار.

40% نمو في الطلبات خلال الربع الأول من 2022

مقارنةً بالربع الأول من عام 2021، سجلت جوميا نموًا مزدوجًا في الطلبات إجمالى قيمة البضائع، والإيرادات، ونمت الطلبات في الربع الأول من 2022 بنسبة 40٪ على أساس سنوي من 6.6 مليون إلى 9.3 مليون، قفز إجمالى قيمة البضائع نفسها بنسبة 27٪ على أساس سنوي من 198.9 مليون دولار إلى 252.7 مليون دولار، وبلغت إيرادات جوميا 47.6 مليون دولار، بزيادة 44٪ عن أرباح الربع الأول من عام 2021 البالغة 33 مليون دولار.

نمو المدفوعات عبر جوميا باي بنسبة 36%

وأوضحت نتائج الأعمال، نمو إجمالي قيمة المدفوعات (TPV) لذراع التكنولوجيا المالية، JumiaPay بنسبة 36.7٪ إلى 70.7 مليون دولار في الربع الأول، مدعومًا بشكل أساسي بالنمو القوي في GMV إجمالى قيمة البضائع، وبلغ إجمالي المعاملات على جوميا باى نحو 3.2 مليون معاملة في الربع الأول من عام 2022، مما يشير إلى زيادة بنسبة 32٪ على أساس سنوي، حيث كانت معظم هذه المعاملات من فئة توصيل الطعام.

تراجع كبير في سهم جوميا بالبورصة

تم تداول سهم شركة التجارة الإلكترونية بسعر 5.53 دولار للسهم قبل استدعاء أرباحها، وهو انخفاض كبير من نطاق 25 دولارًا الذي تم تداوله في البورصة هذا الوقت من العام الماضي.

لكن أسعار أسهمها تتحسن الآن عند 6.90 دولار، وقت كتابة هذا التقرير، حيث أظهرت نموًا ثابتًا في الأجزاء الحيوية من أعمالها في تقرير أرباحها، لكن الخسائر المتزايدة مع الربحية في المستقبل البعيد، ممزوجة مع استمرار عمليات بيع أسهم شركات التكنولوجيا من الربع الرابع من عام 2021 حتى الآن، ساهمت في انخفاض تقييمها مقارنة بالمستويات التاريخية.