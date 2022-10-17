عضو بـ«العليا للفيروسات» عن متحور كورونا «XBB»: لا نعرف مدى خطورته

أكد الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن زيادة معدلات التطعيم وتحقيق المناعة المجتمعية ضد كورونا لا تمنع الإصابة بالفيروس، لكن تقلل حدوث إصابات شديدة تحتاج إلى دخول المستشفيات.

وأشار خطاب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن «العالم قرية صغيرة متصلة، ولا يوجد ما يمنع إنتقال مرض من مكان لآخر، وما ينطبق على فيروس كورونا ومتحوراته، فانتقال أي متحور من مكان لآخر وارد».

خطورة المتحور XBB الجديد

وعن متحور كورونا «Xbb» الجديد، أوضح خطاب أن «الحالات المكتشف إصابتها بالمتحور الجديد قليلة، وتحتاج إلى المزيد من الوقت للحكم عليها، ومعرفة مدى خطورتها، وسرعة انتشارها»، مؤكداً أنه «لا توجد أي دولة بعيدة عن المتحورات الجديدة، وحتى الآن لم يعلن رسميا عن مدى خطورة المتحور».

ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات مواجهة كورونا

وشدد خطاب على أن الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا في مصر «ممتاز»، مضيفاً أن «الحالات المرصودة قليلة جدا، وجميعها حالات بسيطة أو متوسطة، وغالبيتها تشبه الإنفلونزا، ويجب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من كورونا».