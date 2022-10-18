إعلامي باكستاني: «القاهرة الإخبارية» ستصبح مصدرا دقيقا للمعلومات

قال الإعلامي الباكستاني، ميان غفران، إنّ انطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» حدث مهم في مستقبل الإعلام بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنّ القناة التي سترى النور من مصر ستصبح مصدرا دقيقا للمعلومات التي افتقدها المواطن في المنطقة، إذ إنّ البث الصوتي باللغة الإنجليزية للقناة يعكس مدى احترافية القائمين عليها.

محتوى متنوع وجاذب

وأضاف غفران لـ«الوطن»: «ننتظر أن نرى خريطة البرامج الخاصة لقناة القاهرة الإخبارية وهو ما سيتضح منذ اليوم الأول لها، إذ إنّ التنوع سيكون مفيدا للغاية لجذب المشاهد الذي يتجه في الوقت الحالي للأسف إلى المصادر الأجنبية للبحث عن معلومة، في ظل الثورة المعلوماتية التي نشهدها في الألفية الجديدة».

وتابع الإعلامي الباكستاني: «هناك الكثير من الأحداث المهمة في العالم والمناطق المشتعلة، خاصة في منطقة القوقاز وتحديدا العملية العكسرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي جعلت العالم كله يتأثر بها في مناحٍ كثيرة أبرزها الاقتصاد».

تطور المسار الإعلامي

واختتم غفران حديثه لـ«الوطن»، بأنّ المسار الإعلامي في العالم يتطور دائما، فالمعدات والتأهيل الخاص بالعنصر البشري والتكنولوجيا المستخدمة في إنتاج البرامج والنشرات الإخبارية، تشهد تطورا هائلا، وكل فترة نرى الجديد في القنوات، وعلى سبيل المثال، هناك أحداث مرت علينا في باكستان خلال عقود ماضية كان توثيقها سيصبح متغيرا حال وجود الطفرة الإعلامية الحالية التي يشهدها العالم، فلم يكن هناك طائرات مسيرة للتصوير أو برامج متطورة للمونتاج مثل المتوفرة حاليا.