خبير عن إطلاق «القاهرة الإخبارية»: كنا بحاجة إلى قناة لنقل إنجازات مصر للعالم

أشاد الدكتور رفعت البدري، أستاذ الصحافة الإلكترونية بكلية إعلام جامعة المنوفية، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتدشين قناة القاهرة الإخبارية، قائلا إنّ مصر كانت في أشد الاحتياج لقناة إقليمية تنقل ما يتم إنجازه من مشروعات قومية للخارج، وتدشينها جاء في توقيت مناسب للغاية.

وأوضح البدري لـ«الوطن»، أنّ نجاح القناة يتوقف على مدى انتشارها الجغرافي على أرض الواقع، من خلال امتلاكها شبكة مراسلين تتمتع بعناصر بشرية تتمتع بقدر عالٍ من الاحترافية والمهارة، لنقل الصورة والخبر بشكل جيد.

عوامل نجاح قناة القاهرة الإخبارية

وأضاف أستاذ الصحافة الإلكترونية بجامعة المنوفية، أنّ نقل الصورة الخبرية بشكل موضوعي ومحايد، من أهم عوامل نجاح القناة، حيث يزيد ثقة المواطن بها، مشيرا إلى أنّ «القاهرة الإخبارية» ستنجح في هذا الأمر، كونها تمتلك كوادر إعلامية بخبرة كبيرة في هذا المجال.

واختتم أستاذ الصحافة الإلكترونية، حديثه، معربا عن خالص أمنياته بالنجاح للقناة الإقليمية الجديدة، موضحا أنّ نجاحها خطوة ناجزة لوضع الإعلام المصري في مكانته الحقيقية.

المتحدة تعلن تدشين قناة القاهرة الإخبارية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت قبل أيام أنّ «قطاع أخبار المتحدة» الذي يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، سيضم أكثر من قناة، منها قناة إخبارية دولية ناطقة بأكثر من لغة، وأخرى إقليمية تحمل اسم القاهرة الإخبارية، وقناة «إكسترا الحدث» إلى جانب خطة تطوير شاملة لقناة «إكسترا نيوز».