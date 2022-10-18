الكذب الزائد وطلب المال بشكل مبالغ.. الأعراض النفسية لتعاطي المخدرات

قال الدكتور هشام جمعة أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك أعراضًا كثيرة ومتنوعة للإدمان، ولكن هناك بعض المؤشرات الخطيرة، وعندها يجب اللجوء إلى متخصصين، موضحا أن هناك أعراضًا جسدية وأخرى نفسية، فالأعراض الجسدية تتمثل في إحمرار العينين وهالات سوداء تحت العينين وقرح في الجلد والعلامات البارزة وتغيرات في الشهية بشكل كبير وزيادة في الوزن أو نقص في الوزن بشكل مبالغ فيه.

أشكال الانحراف السلوكي

وأضاف أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبوزيد، أنه بالنسبة للأعراض النفسية، تتمثل في العصبية والكذب الزائد عن الحد وطلب المال بشكل مبالغ فيه والانعزال والانطواء، كل هذه العلامات لا تعبر بالضرورة عن مشكلة مخدرات أو إدمان، ولكنها تعبر عن أن شيء خطير ما يحدث وبخاصة عندما نتحدث عن بعض أشكال الانحراف السلوكي، عندها يمكننا اللجوء إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

11% من متعاطي المخدرات يقل عمرهم عن 15 سنة

وأوضح «جمعة»، ان 40% من متعاطي المخدرات من سن 15 إلى 20 سنة، وعن النسبة العامة للمتعاطين فإن 95% ذكور و5% إناث، مضيفا أن 11% من متعاطي المخدرات يقل عمرهم عن 15 سنة، حيث إن عمر التعاطي يقل مع الوقت، ففي الماضي كان الإدمان يتركز في عمر الشباب، ولكن مع المخدرات الجديدة، انخفض عمر التعاطي.