تراجع نسبة سكان العشوائيات بمصر.. وتقدمها 64 مركزا في «تطوير البنية التحتية»

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا تضمن إنفوجرافات تتناول رصد المؤشرات الدولية «أين كنا وكيف أصبحنا»، حيث ذكر التقرير أنّ مصر تقدمت 64 مركزا في مؤشر تطوير البنية التحتية البرية والبحرية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يقيس مدى توافر وكفاءة وسائل النقل البرية والموانئ البحرية، وسهولة الوصول لمراكز الأعمال والمعالم السياحية المهمة.

وأوضح التقرير، أنّ مصر حلّت في المركز 39 عام 2021، مقابل المركز 103 عام 2015، وتقدّمت 31 مركزا في مؤشر البنية التحتية للمطارات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى كفاية اتصال المطارات وسهولة الوصول من وإلى العديد من البلدان، لتحتل المركز 32 عام 2021، مقابل المركز 63 عام 2015.

مصر في المركز الـ13 لأفضل الدول فيث تحسن مؤشر الصرف الصحي

وألمح التقرير إلى تراجع مصر 5.4 نقطة مئوية بنسبة سكان العشوائيات من إجمالي سكان الحضر وفقا للبنك الدولي، حيث سجلت 5.2% عام 2018، مقابل 10.6% عام 2014، إلى جانب شغل مصر المركز الـ13 على مستوى أفضل الدول التي حققت تحسنا في نقاط مؤشر الصرف الصحي ومياه الشرب خلال 10 سنوات بمجموع نقاط 9.3 نقطة، علما بأنّ المؤشر الصادر عن Environmental Performance Index يقيس مدى الحماية المقدمة لصحة الإنسان ضد المخاطر البيئية الخاصة بمؤشرين وهما مياه الشرب غير الآمنة والصرف الصحي غير الآمن.

وتناول التقرير الحديث عن أبرز مؤشرات التحول الرقمي، موضحا تقدم مصر 14 مركزا في مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن Portulans Institute، والذي يعتمد على الجاهزية الرقمية لـ4 ركائز رئيسية، هي «التكنولوجيا – الأفراد – الحوكمة - والتأثير على الاقتصاد والتنمية المستدامة»، لتأتي في المركز 77 عام 2021 مقارنة بالمركز 91 عام 2014.

تقدم مصر 46 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي

ووفقا للتقرير، تقدّمت مصر 46 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي الصادر عن Oxford Insights، الذي يقيس مدى الاستعداد لتطبيق الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، حيث حصلت على المركز 65 عام 2021، مقابل المركز 111 عام 2019، إلى جانب تقدم مصر 40 مركزا في مؤشر أداء منظمي الاتصالات الصادر عن ITU، الذي يقيس التغيرات في البنية التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحتل المركز 41 عام 2020، مقابل المركز 81 عام 2014.

وتتضمن مؤشرات التحول الرقمي كذلك، تحقيق مصر المركز 103 عالميا في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية عام 2022 بعد التحسن بمجموع النقاط، حيث يقيس المؤشر الصادر عن الأمم المتحدة، مدى توافر الخدمات الرقمية، والاتصال عن بعد، وتطوير القدرات البشرية، لتسجل 0.5895 نقطة عام 2022 مقابل 0.5129 عام 2014، علما بأنّه كلما اقترب مجموع النقاط من 1 كلما كان أفضل.

وعلى صعيد متصل، تقدّمت مصر مركزين في مؤشر الشمول الرقمي الصادر عن Ronald Berger الذي يقيس مدى الوصول الشامل والمتساوي للتكنولوجيا واستخدامها للجميع، لتحتل المركز 50 عام 2020 مقابل المركز 52 عام 2017، فضلا عن شغل مصر المركز 23 عالميا في مؤشر الأمن السيبراني 2020 بعد التحسن بمجموع النقاط، حيث سجلت 95.5 نقطة عام 2020، مقابل 58.8 نقطة عام 2014، علما بأنّ المؤشر الصادر عن ITU يقيم مجالات التحسن وزيادة الوعي بالمخاطر والتهديدات السيبرانية ومواجهتها، وكلما اقترب مجموع نقاط الدولة من 100 كلما كان أفضل.