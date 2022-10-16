رئيس «قصور الثقافة»: تعميم التحول الرقمي في مكتبات الأقاليم قريبا

قال المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن هناك توجها بالتحول الرقمي في الهيئة تماشيا مع اتجاه الدولة للتحول الرقمي، موضحا أنه جرى الانتهاء من أعمال الميكنة لمكتبة البحر الأعظم كبداية، مشيرا إلى تعميم التحول الرقمي في مكتبات الأقاليم الثقافية في المستقبل القريب.

مشروع الرقمنة في مواقع الهيئة

وأضاف هشام عطوة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: بدأنا مشروع الرقمنة في مواقع الهيئة وتم الانتهاء من أعمال الميكنة بالكامل لمكتبة البحر الأعظم كنموذج أولي للمكتبة الرقمية وسيتم تكرار النموذج في عدد من مكتبات الأقاليم حتى انتهاء التجربة بالكامل وتعميمها للجمهور.

وتابع: كما تم تدشين موقع إلكتروني جديد للهيئة، والذي سيتيح للجمهور متابعة والاطلاع على الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية كافة المقدمة بكل مواقعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية، ويضم الموقع أجندة البرامج الشهرية، بيان العروض الفنية والمسرحية والفعاليات الأدبية، مقتنيات الحرف اليدوية والفنون التشكيلية، المأثورات الشعبية .

ويضم أيضا إصدارات الكتب وشروط وآليات التقدم للمسابقات الأدبية والبحثية والفنية، مشروعات اكتشاف المواهب مع ربط الموقع بالدوريات الإلكترونية منها جريدة مسرحنا، مجلة الثقافة الجديدة، مجلة مصر المحروسة، وكذلك قناة الهيئة على اليوتيوب، وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

تطوير مواقع قصور الثقافة في الإقاليم

وفي إطار خطة الهيئة لتطوير مواقعها الثقافية بالأقاليم لتصبح منارات أكثر إشعاعا بمختلف ألوان الثقافة والفنون، تفقد هشام عطوة قصر ثقافة سوهاج، وذلك للوقوف على أعمال الإنشاء والتطوير للقصر، والتى بدأت فى مايو الماضي، وذلك على هامش افتتاح ملتقى «فن الواو» بقرية شطورة بسوهاج.

كما أعلن هشام عطوة قرب افتتاح بيت ثقافة أخميم بعد أعمال التطوير التى تمت به من خلال برنامج حياة كريمة، والتى بدأت فى نوفمبر 2021 وأنتهت فى سبتمبر الماضى.

ويتكون البيت من ثلاثة طوابق تضم مكتبة عامة، ومكتبة طفل، وقاعة فنون تشكيلية، ونادى للعلوم، ونادى للتكنولوجيا والمعلومات، ونادى مرأة، وقاعة للأنشطة الفنية.