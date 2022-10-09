التحول الرقمي.. خدمات الـ«أون لاين» تُنهي زمن الطوابير لاستخراج المحررات الرسمية

قطعت وزارة الداخلية خطوات فى تعميق مفهوم الأمن الإنسانى عن طريق توفير الخدمات الجماهيرية بأبسط وأيسر الطرق، مستغلة الثورة التكنولوجية فى تحقيق هذا الهدف، وربما كان ذلك واحداً من أهم القرارات والتحديثات التى أحدثت ارتياحاً عاماً لدى المواطنين وساهمت فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، لتنتهى طوابير المواطنين أمام الإدارات الخدمية بالوزارة، التى ظلت على مدى سنوات كابوساً مرعباً، واجهته «الداخلية» بالإسراع وإنجاز التحول الرقمى وميكنة الخدمات فى وقت قياسى.

وبادرت وزارة الداخلية بإجراء تحول رقمى شامل فى خدمات المرور والدفع الإلكترونى لإنهاء التراخيص دون مشقة الذهاب إلى وحدات المرور، حيث ساهمت خدمات الدفع الإلكترونى للحصول على خدمات المرور فى تخفيف الضغط على وحدات المرور المختلفة، بالإضافة إلى التسهيل على المواطنين لإنهاء إجراءاتهم دون عناء أو الوقوف فى طوابير وإضاعة وقتهم.

مساعد وزير الداخلية السابق: قطاع الأحوال المدنية توسع في تقديم خدماته إلكترونيا

التطوير الرقمى شمل، وفقاً للموقع الرسمى لوزارة الداخلية، الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التى تم الإعلان عن تقديم خدماتها عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» بما يحقق التيسير فى تقديم الخدمة ويكفل جودتها، ومن أبرز تلك الخدمات خدمة استقبال طلبات الجنسية وتقديم طلبات الحصول على شهادة التحركات للمواطنين عبر الموقع الإلكترونى للوزارة، بما يحقق التيسير فى تقديم الخدمة ويكفل جودتها، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى الخاصة بالهجرة والجنسية.

وقال إيهاب عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية السابق، إن قطاع الأحوال المدنية توسّع فى تقديم خدماته إلكترونياً، حيث وفرت وزارة الداخلية إمكانية حصول المواطنين على تلك الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت، أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة لقطاع الأحوال المدنية والتجنيد.

الوزارة أتاحت الخدمات لجميع المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني

وأضاف «عبدالرحمن»، لـ«الوطن»، أن الوزارة أتاحت لجميع المواطنين تلك الخدمات من خلال الدخول على موقع الوزارة الإلكترونى واختيار الخدمات المراد الحصول عليها، مشيراً إلى أن تسديد الرسوم لهذه الخدمات يكون عبر كافة آليات السداد الإلكترونى، وأن وثائق الخدمات تُرسَل عبر البريد المصرى على عناوين المواطنين المثبتة بحساباتهم على موقع الوزارة، ويمكن للمواطن استخراج بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد مميكنة أو وثيقة زواج أو طلاق أو قيد وفاة من خلال قسم «الأحوال المدنية» بموقع الوزارة الرسمى، كما يمكن من خلال قسم «خدمات التجنيد» بالموقع استخراج تصريح السفر وبدل فاقد وتالف لشهادة إنهاء الخدمة وشهادة الخبرة للمواطنين السابق تأديتهم الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية، وتسلم الوثيقة للمواطن حتى باب المنزل.

ومن جانبه، قال اللواء صلاح فؤاد، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع حقوق الإنسان، إن القطاع فى وزارة الداخلية يسعى لتوطيد العلاقة مع كافة المواطنين لتفعيل الدور الاجتماعى لهيئة الشرطة وأعضائها والأنشطة الاجتماعية مثل المناسبات القومية، والأعياد القومية للمحافظات، وزيارة الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة فى أنشطتها، وزيارة المستشفيات والمعاهد الطبية، وذلك ترسيخاً لنشر ثقافة حقوق الإنسان، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة فى احتواء الخصومات الثأرية، منعاً لحدوث أية تداعيات أمنية.