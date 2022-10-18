فنادق الغردقة تروج للسياحة بتخفيضات جديدة: تصل لـ25%

أعلنتت عدد من فنادق الغردقة تخفيض أسعارها، تزامنًا مع اقتراب موسم الشتاء وتراجع نسب إشغالات السياحة الداخلية، إذ وصلت التخفيضات إلى حوالي 25% من أسعار الغرف، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، مع بدء أعياد الكريسماس ورأس السنة الهجرية، حيث ترتفع نسبة الإشغالات بالسياحة الخارجية من مختلف الجنسيات الأجنبية من دول أوروبا.

تخفيضات الفنادق

وقال سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن الفنادق بدأت تخفيضات الأسعار، بدءًا من منتصف شهر أكتوبر الحالي وتستمر حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، قبل بدء احتفالات الكريسماس ورأس السنة الهجرية، إذ تشهد تلك الفترة بدء توافد نزلاء السياحة الخارجية لقضاء إجازة أعياد الكريسماس ورأس السنة بفنادق الغردقة.

انخفاض نسبة الإشغالات

من جانبه، قال أبوالمجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إن الغردقة تضم أكثر من 150 فندقا، وانخفضت نسبة الإشغالات إلى 70% مع نهاية فصل الصيف، وبدء دخول الموسم الشتوي وانخفاض معدل حركة السياحة الداخلية.

ولفت «علي»، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الفنادق تعمل على تشجيع وتنشيط السياحة بتخفيضات في أسعار الغرف، تستمر لمدة شهرين بدأت منذ منتصف شهر أكتوبر، وتنتهي في منتصف شهر ديسمبر، وذلك لأن الفنادق تستقبل آلاف السائحين من رواد السياحة الخارجية بدءًا من منتصف شهر ديسمبر بمناسبة الاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة وعيد الميلاد المجيد.