افتتاح سوق الخضار الجديد في الغردقة بتكلفة 130 مليون جنيه

افتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، سوق الخضار والفواكه الجديد بشارع الحجاز، يرافقه عدد من القيادات، وذلك بديلا للسوق العشوائية القديمة وسط مدينة الغردقة، لما يليق بالمدينة السياحية، بهدف تخفيف التكدس عن وسط المدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في ضوء توفير «حياة كريمة» للمواطنين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سوق الخضار والفواكه بالغردقة

وتبلغ مساحة سوق الخضار والفواكه الجديد بالغردقة 10600 متر، ويقع بجوار موقف السرفيس بنهاية شارع المصالح، وتضم المرحلة الأولى منه 148 باكية ومحلا، وتتراوح مساحاتها بين 27 و36 و54 مترا، وذلك بتكلفة 130 مليون جنيه.

نقل البائعين للسوق الجديد

من جانبه، أشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في بيان صحفي، أن مشروع سوق الخضار الجديد هو أحد مشروعات الدولة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، لتوفير أسواق حضارية، وذلك بدلًا من السوق الحالي بميدان الدهار، لافتا بأنه سيتم نقل بائعي السوق القديم إلى «الجديد» من خلال تأجير المحلات لهم أو البيع بالمزاد العلني.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أن تصميم السوق يتماشى مع المخطط الاستراتيجي الجديد للمدينة، ويواكب التطور الحضاري والتطوير الذي يجري بشوارع وميادين الغردقة، فضلاً عن أنه يضم مساحات واسعة ومنظمة، ويتم بداخله تطبيق منظومة بيئية للحفاظ على نظافة المكان.

السوق مغطى بكاميرات مراقبة

يذكر أن مجمع السوق مغطى بنظام كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة، ومزود بنظام حماية مدنية كامل، كما يحتوي المجمع على مبنى إداري متكامل ودورات مياه لخدمة مستأجري المحلات ورواد المجمع وجراج سيارات لرواد مجمع، ويضم بداخله بعض المحلات الخدمية الأخرى، بينها صيدلية وسوبر ماركت.