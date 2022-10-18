الداخلية تكشف ملابسات فيديو إشعال طفل سيجارة مخدرة بالبحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يُظهر بعض الأشخاص ومنهم طفل، حال إشعاله سيجارة وتدخينها ويشتبه في احتوائها على مواد مخدرة.

بفحص الفيديو تبين أن الواقعة حدثت خلال حفل عُرس بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، وتم تحديد الأشخاص والطفل بمقطع الفيديو وتبين أن الطفل اعتاد حضور الاحتفالات لعمل استعراض مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وتم استدعاء والد الطفل وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.