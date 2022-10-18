«منتجي الدواجن»: إنتاجنا يتجاوز 1.5 مليار دجاجة سنويا.. ولدينا 40 ألف مزرعة

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن صناعة الدواجن في مصر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن الإنتاج يتجاوز مليار و450 مليون دجاجة سنويًا، وأكثر من 13.5 مليار بيضة سنويًا.

صناعة الدواجن قوامها أكثر من 40 ألف مزرعة

وأضاف الزيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا ناصر ببرنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن صناعة الدواجن في مصر كبيرة، وقوامها أكثر من 40 ألف مزرعة، مشيرًا إلى أنها «تأثرت بالظروف العالمية، لكن جاءت الإجراءات الحكومية الاخيرة للتصدى سريعا للأزمة، الناتجة عن تعطل شحنات الذرة والصويا في الموانئ».

44 مليون دولار للإفراج عن 62 ألف طن ذرة صفراء

وأوضح الزيني أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد اجتماعا مع وزير الزراعة ونائب البنك المركزي، ما أسفر عن اتخاذ قرارات مهمة، بينها توفير 44 مليون دولار للإفراج عن 62 ألف طن ذرة صفراء، مشيرا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإفراج عن العديد من الشحنات، لتوفير الخامات اللازمة لمصانع الأعلاف.

توالي الإفراج عن شحنات الذرة خلال الأيام المقبلة

وأضاف أن عمليات الإفراج عن شحنات الذرة ستتم تباعًا على مدار الأسابيع المقبلة، لتغطية احتياجات مربي الدواجن، والاستمرار في العمليات الإنتاجية، مؤكدًا استمرار متابعة وزارة الزراعة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن والبنك المركزي والجهات الرقابية لعمليات الإفراج عن شحنات الذرة والصويا.