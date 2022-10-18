حسين فهمي: «القاهرة السينمائي» من أفضل 14 مهرجانًا حول العالم

أعرب الفنان حسين فهمي، عن عودته لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته 44، قائلاً: «سعدت بالعودة مجددًا، في هذا النشاط الثقافي الحافل، لاسيما وأنه يمنحني فرصة الاطلاع على ثقافات مختلفة».

جاء ذلك خلال كلمته، بالمؤتمر الخاص المُنعقد حاليًا بأحد الفنادق، للإعلان عن التفاصيل الكاملة، للدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أفضل الأفلام

وقال حسين فهمي، إن مهرجان القاهرة السينمائي من أهم 14 مهرجان سينمائي على مستوى العالم، متابعاً: «لدينا طموحات للارتقاء بهذا المهرجان والمضي قدمًا، واستقطاب أفلام متميزة ومتنوعة، ليست متاحة على مدار العام».

وأضاف أنه تعاون مع المخرج أمير رمسيس، وأندرو محسن، مع فريق البرمجة، في اختيار مجموعة من أفضل الأفلام، متابعاً: «روحنا مهرجانات كتير حول العالم، لمشاهدة الأفلام، واختيار الأفضل منها».

وحرص على توجيه الشكر إلى توجيه الشكر إلى وزارة الثقافة والسياحة، وكذلك الهيئة العامة للاستعلامات، لجهودهما المبذولة في تذليل كافة الصعوبات.

حسين فهمي: ترميم فيلمين بشكل سنوي

وكشف الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 44، عن اتخاذ إدارة المهرجان، قرارًا بترميم فيلمين مصريين، مع كل دورة مقبلة.

وأوضح أن «ترميم الأفلام، يأتي للأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وكان لها بالغ الأثر على الجمهور»، موضحاً أن هذا القرار يُسهم في الحفاظ على التراث السينمائي المصري منذ التاريخ.