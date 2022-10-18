رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

شرطة النقل تضبط 1660 مخالفة في محطات المترو

كتب:

محمد بركات
01:54 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

 إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلاتÛ  قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1660) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباءÛ  أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (13407) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسومÛ  أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (287) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

§  هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

 

 

اقرأ المزيد:

شرطة النقل تعيد فتاة لأهلها بالبساتين: «اتخانقت معاهم.. ركبت القطر وسافرت سوهاج»

حملة للتبرع بالدم بمشاركة ضباط وأفراد شرطة النقل

شرطة النقل والأمن الإداري يستقلان عربات القطارات للمرور على الكمامات

بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى وكيل شرطة النقل المتوفى أثناء إخماد حريق

"شرطة النقل" تشن حملة لضبط الباعة الجائلين بمحطات المترو 
بقلم محمد بركات