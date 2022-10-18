القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل ورشة «إيقاظ القوة الإبداعية في روح الفنان»

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تفاصيل فعّاليات الدورة الخامسة لأيام القاهرة لصناعة السينما التي تقام في الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر المقبل، من بينها ورشة عمل «إيقاظ القوة الإبداعية في روح الفنان وعقله».

الأزمات النفسية ونقاط ضعف صانعي الأفلام

تقام الورشة بالشراكة مع روايات، ويوجهها إيمان البنداري، وتركز ورشة العمل على الأزمات النفسية السابقة ونقاط الضعف لدى صانعي الأفلام أنفسهم.

وتتناول الورشة العملية النفسية التي تبدأ مع صناعة كل فيلم، والمواجهات التي ترافقها سواء في المجال أو في الصناعة، وتقر بضرورة تقديم دعم نفسي متخصص لصانعي الأفلام الذين يتعاملون مع مواضيع حساسة أو في المجالات الحساسة.

وتتضمن الورشة مناقشة فرضيات طرح الأسئلة على أنفسنا والمجتمع والبحث عن حلول بشكل جماعي، وستساعد عملية الشفاء التي تهدف إليها الورشة على فتح بواباتنا الإبداعية مرة أخرى، بينما نتحرك برفق عبر أزماتنا النفسية، لنحرر الأماكن العالقة في أنظمتنا الآسرة لذواتنا وأجسادنا، حتى نستفيد أخيرًا من ذواتنا الحرّة الرافضة للمعوقات، والقادرة على توجيه مواهب كيانها، وإظهارها.

مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس FIAPF.