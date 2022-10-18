بالأسماء.. حركة تنقلات في الوظائف القيادية بـ«زراعة البحيرة»

أصدر المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، القرارين رقمي 558، و559، بتكليف المهندس منصور أمين إبراهيم غانم كبير باحثين زراعيين والقائم بتسيير عمل مدير إدارة المكافحة البستانية وبناء على الطلب المقدم منه، لتسيير عمل مدير إدارة الرعاية البستانية بالمديرية لحين شغلها بالطرق القانونية.

مدير إدارة المكافحة البستانية

كما كلف وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، المهندس صالح عبد الجواد محمد الرياني بالدرجة الأولى (أ) تخصص زراعي بإدارة حماية الأراضي، وبناء على الطلب المقدم منه، بتسيير أعمال مدير إدارة المكافحة البستانية لحين العرض على السلطة المختصة.

إدارة الإرشاد الزراعي

وكلف «بدر» أيضا المهندس أيمن عاشور أحمد عبد العال، بالدرجة الأولى (أ) التخصصية الزراعية والمشرف على إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية، بالقيام بأعمال مدير إدارة الإرشاد الزراعي، لحين شغلها بالطرق القانونية.

وجاء ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 79 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2022.