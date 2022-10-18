مديريات التموين تتسلم طلبات المخابز والمصانع لشراء الدقيق بسعر مخفض

تتسلم حاليا مديريات التموين على مستوى المحافظات طلبات المطاحن والمخابز السياحية ومصانع المكرونة التي تستخدم دقيق استخراج 72%، والراغبة في شراء القمح أو الدقيق بالسعر المخفض الذي حدده القرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لشراء طن الدقيق استخراج 72% بسعر 10 آلاف جنيه، أو شراء طن القمح بسعر 8700 جنيه.

مهلة تسلم طلبات المخابز والمطاحن لشراء القمح من التموين

ووفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين فإن مهلة الوزارة لبيع القمح أو الدقيق للمطاحن والمخابز، هي شهر واحد، إذ بدأت المهلة في 15 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 15 نوفمبر المقبل، وألزمت وزارة التموين كل المخابز السياحية التي تقدمت بطلب شراء الدقيق من هيئة السلع التموينية بقائمة أسعار لبيع الخبز الحر والعيش الفينو كالتالي:

*سعر الرغيف السياحي وزن 75 جراما جنيه واحد.

* سعر الرغيف الفينو وزن 40 جراما 75 قرشا.

* سعر الرغيف الفينو وزن 60 جراما جنيه واحد.

غرامة مالية 10 ألاف جنيه

وتضمن قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على المخابز السياحية الحاصلة على الدقيق من الوزارة وغير الملتزمة بالأسعار والأوزان الرسمية لرغيف العيش الحر والفينو.

وأكد الوزير في قراره أن إتاحة شراء القمح والدقيق من هيئة السلع التموينية، يأتي تيسيرا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي والإفرنجي بأسعار مناسبة من المخابز التي تحصل على الدقيق الفاخر استخراج 72% من مطاحن القطاع الخاص التي تتعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية.