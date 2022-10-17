«التموين» تلزم المخابز بقائمة أسعار مقابل تسليمها القمح والدقيق المدعم

اشترطت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على المخابز السياحية الراغبة في شراء الدقيق الفاخر استخلاص 72% من هيئة السلع التموينية بالسعر المدعم الذي أعلنته الوزارة بـ 10 ألاف جنيه للطن الواحد، أن تقوم المخابز بإظهار وتعليق قائمة بأسعار بيع الخبز الحر والفينو الذي تنتجه المخابز السياحية المرخصة.

الأسعار الرسمية لبيع الخبز الحر والفينو من المخابز السياحية

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هيئة السلع التموينية تستقبل لليوم الثالث طلبات المطاحن ومصانع المكرونة والمخابز السياحية لشراء القمح والدقيق الفاخر استخراج 72%، بشرط التزام المخابز ببيع الخبز والفينو للمواطنين بالأسعار الحقيقية مع تعليقها لافتة واضحة أمام جمهور المستهلكين المترددين على الشراء من المخبز، كالتالي:

* سعر بيع الرغيف السياحي الحر وزن 75 جرامًا بجنيه واحد.

* سعر بيع الرغيف الفينو وزن 40 جرامًا بـ 75 قرشًا.

* سعر بيع رغيف الفينو 60 جرامًا بجنيه واحد.

منح الدقيق للمخابز المرخصة فقط

كما أقرت وزارة التموين عدم بيع الدقيق إلا للمخابز السياحية المرخصة فقط، إذ لم تتمكن المخابز السياحية التي تعمل دون ترخيص من شراء الدقيق من الهيئة العامة للسلع التموينية، وتستمر عروض وزارة التموين للراغبين في شراء القمح والدقيق حتى منتصف شهر نوفمبر المقبل، إذ فتحت باب التقدم بطلب شراء طن القمح لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% بسعر 8700 جنيه وشراء طن الدقيق بسعر 10 ألاف جنيه بداية من يوم 15 أكتوبر الجاري.

ضبط السوق المحلية

واتخذت وزارة التموين قرار بيع القمح والدقيق للمخابز السياحية كأحد سبل ضبط أسعار الدقيق في الأسواق والتي شهدت تفاوتًا بني تاجر وآخر خلال الفترة الأخيرة.