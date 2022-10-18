حالة الطقس غدا الأربعاء 19 أكتوبر.. أمطار خفيفة على الحدود الجنوبية

يسود غدا طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على جميع الأنحاء، وفقا لما أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة، غدا الأربعاء.

حالة الطقس غدًا

وذكر خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس غدا الأربعاء 19 أكتوبر من المتوقع أن تشهد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 30- 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، لالاضافة لأمطار خفيفة على الحدود الجنوبية بنسبة 20% تقريبا.

وأشارت الهيئة لاحتمالية وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري وجنوب سيناء وسلالسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

ونوهت الأرصاد أن حالة الطقس غدا على كل من محافظات القاهرة الكبرى والوجة البحري ستشهد طقس غائم جزئيا،÷ ولن تسجل أمطار على تلك المناطق المذكورة بالإضافة للرياح التي تختفي غدا.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 19 اكتوبر على مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 29- 21.

العاصمة الإدارية 29- 21.

6 أكتوبر 29- 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 27- 20.

كفر الشيخ 27- 21.

المنصورة 28- 21.

دمياط 27- 21.

بورسعيد 28- 21.

الإسماعيلية 30- 22.

السويس 29- 22.

الزقازيق 29- 22.

شبين الكوم 29- 22.

طنطا 28- 21.

شلاتين 33- 24.

الإسكندرية 26- 20.

العلمين الجديدة 26- 19.

وادي النطرون 28- 20.

مطروح 25- 19.

السلوم 25- 18.

سيوة 27- 17.

العريش 27- 18.

رفح 27- 18.

الطور 32- 23.

كاترين 25- 14.

رأس سدر 30- 23.

نخل 27- 14.

طابا 29- 20.

نويبع 31- 22.

حلايب 30- 24

شرم الشيخ 33- 23

الغردقة 31- 23

مرسى علم 33- 23

الفيوم 29- 19

بني سويف 29- 18

المنيا 29- 18

أسيوط 30- 19

سوهاج 31- 20

قنا 33- 21

الأقصر 33- 20

أسوان 35- 22

الوادي الجديد 31- 19

أبو سمبل 35- 22

أبو رماد 32- 24

رأس حدربة 31- 23.