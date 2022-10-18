الأرصاد الجوية تعلن طقس محافظات الصعيد: حار نهارا بارد ليلا

يسود اليوم الثلاثاء، حالة من الطقس الحار نهارًا والبارد ليلًا، على محافظات الصعيد كافة، والتي كانت بعيدًا عن حالة الطوارئ التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية في معظم المحافظات الساحلية خلال الأيام الماضية.

طقس محافظات الصعيد اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، طقس اليوم الثلاثاء، موضحة أن محافظات الصعيد شمال وجنوب تواجه حالة من الطقس الحار نهاراً، وطقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء بمحافظات الصعيد.

طقس المحافظات اليوم

كما كشفت الهيئة أن الطقس اليوم مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

أما عن درجات الحرارة على المحافظات الصعيد، فهي كالتالي:

بنها 28 22

دمنهور 27 21

كفر الشيخ 27 21

المنصورة 28 21

دمياط 27 21

بورسعيد 27 20

الإسماعيلية 29 21

السويس 28 22

الزقازيق 29 22

شبين الكوم 28 22

طنطا 28 21

شلاتين 33 24

العلمين الجديدة 26 19

وادي النطرون 28 20

مطروح 25 18

السلوم 24 18

سيوة 27 17

العريش 27 18

رفح 26 18

الطور 30 22

كاترين 25 14

رأس سدر 31 21

نخل 26 12

طابا 29 20

نويبع 31 22

حلايب 30 25

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 33 23

مرسى علم 35 24

الفيوم 29 19

بني سويف 30 18

المنيا 29 17

أسيوط 30 19

سوهاج 32 20

قنا 33 21

الأقصر 34 21

أسوان 35 22

الوادي الجديد 32 17

أبوسمبل 36 21

أبو رماد 32 24

رأس حدربة 31 24