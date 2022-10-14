تحليق 35 رحلة بالون تقل 700 سائح من مختلف الجنسيات غرب الأقصر

شهدت سماء الأقصر، اليوم الجمعة، تحليق 35 رحلة بالون غرب الأقصر على متنها 700 سائح من مختلف الجنسيات، وسط تحسن في الظروف الجوية، بعد تصريح برج المراقبة بالمطار بالإقلاع بحسب ما صرح خالد ميرغني، طيار بالون.

إقلاع رحلات البالون الطائر أمام معبد حتشبسوت

وتقلع رحلات البالون الطائر يوميا من المطار المخصص لها، أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، حسب الأحوال الجوية التي تسمح بالتحليق، بدءًا من الخامسة صباحا والهبوط في السابعة والنصف صباحا على أقصى تقدير قبل ارتفاع سرعة الرياح وتهديد سلامة الطيران.

ويحلق البالون بمنطقة غرب الأقصر، وغير مسموح بالتحليق شرق النيل لعدم تهديد الطيران بمطار الأقصر الدولي، ويصل أقصى ارتفاع للطيران حوالي 1500 قدم، ويستمتع السائحون برؤية المناظر الطبيعية الخلابة والمعابد الأثرية والمقابر ووادي الملوك والملكات ويسير البالون حسب اتجاه الرياح.

ويحتل البالون الطائر بالأقصر المركز الثالث عالميا، وتتفرد المحافظة بسياحة البالون الطائر على مستوى الجمهورية، لاحتوائها على المناظر الأثرية والطبيعية وعدم وجود بحار أو مواقع استراتيجية يمكن للبالون كشفها.