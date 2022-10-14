أخبار الأقصر في أسبوع: حفل أزياء أسطوري.. وانتشال جثة غريق بعد 22 يوما

شهدت الأقصر في أسبوع، أحداثا مهمة على المستوى الدولي والمحلي، جعلت المدينة السياحية الأشهر في العالم، الأعلى بحثا على محركات البحث خاصة بعد تنظيم أكبر عرض أزياء عالمي بمعبد حتشبسوت غرب الأقصر، ووصول 13 طائرة خاصة.

حيث احتضن معبد حتشبسوت بالدير البحري في الأقصر احتفالية اليوبيل الذهبي لافتتاح دار الأزياء العالمية «ستيفانو ريتشي»، والذي ضم حوالي 300 شخص من كبار المشاهير في العالم، وكان من نجوم الضيوف المشاركين المطرب العالمي أندريا بوتشيلي، وابنه المغني الأوبرالي ماتيو، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام العالميين، ومصمم الأزياء العالمي ستيفانو ريتشي صاحب دار أزياء ستيفانو ريتشي العالمية، والذي أشاد بالدعم الذي حصل عليه من المسئولين في مصر.

كما شهدت المحافظة، واقعة العثور على جثة شيف بمياه النيل بعد 22 يوما من سقوطه من أعلى أحد المراكب في الأقصر، حيث عثرت قوات شرطة المسطحات المائية، بالأقصر، على جثمان شاب من محافظة قنا، يعمل في مركب نيلي، غرق في نهر النيل منذ 22 يوما، وذلك أثناء عمليات التمشيط للنيل بغرب الأقصر في العثور على جثمان الشيف والذي يدعى عمر حسني، حيث كان جالسا فوق المركب بمنطقة العوامية أثناء وقت الراحة، اختل توازنه وسقط في الماء إلا أنه لا يجيد السباحة فغرق.

تشغيل سيارات تعمل بالطاقة الشمسية

كما شهدت المحافظة، تشغيل سيارات تعمل بالطاقة الشمسية لأول مرة بموقعي الدير البحري ووادي الملوك غرب الاقصر، حيث شهد موقعي الدير البحري ووادي الملوك بالأقصر بدء تشغيل عدد من السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية لنقل الزائرين من المصريين والسائحين داخل الموقعين الأثريين بكل سهولة ويسر، ويأتي بدء تشغيل هذه السيارات كمرحلة ثانية للسيارات الكهربائية التي تم تزويد الموقعين بها في أوائل العام الجاري، الأمر الذي يؤكد حرص وزارة السياحة والآثار على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتفعيل أساسيات السياحة المستدامة للحفاظ على البيئة في المتاحف والمواقع الأثرية وتحويلها لمواقع صديقة للبيئة، ما يأتي بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بإستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 والمقرر إقامته في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

محاكمة المتهمة بقتل طفل في «برميل المش»

وحددت «جنايات الأقصر» موعد محاكمة المتهمة بقتل طفل «برميل المش»، وذلك يوم 26 أكتوبر الجارى، أولى جلسات محاكمة قاتلة الطفل بالطود المعروفة، وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الأقصر إخطارا يفيد بتغيب الطفل إبراهيم سيد حسانى، عن منزله عدة أيام، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأثناء التفتيش تم العثور على جثة الطفل داخل برميل مش بمنزل خاله، وبتطوير التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة خال الطفل.

ومن خلال تحقيقات النيابة اعترفت زوجة الخال بقتل إبراهيم سيد حساني البالغ من العمر خمس سنوات بإلقائه في برميل مش بمنزلها وبعد التحريات المكثفة ومجهود مباحث مركز الأقصر تم العثور على الجثة داخل البرميل بشقتها، واعترفت المتهمة بكل تفاصيل الحادث البشع وقامت بتمثيل الجريمة.