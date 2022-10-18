نيفين كيلاني: الثقافة خدمة شبه مجانية ونسعى لزيادة الموارد

أكدت وزيرة الثقافة، نيفين كيلاني، أن الثقافة خدمة شبه مجانية، والوزارة تحاول إيجاد موارد دخل تساعد على تخفيف الحمل على الموازنة العامة.

وأوضحت كيلاني خلال استعراض خطة الوزارة أمام لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن جهاز التنسيق الحضاري يعمل على عدد من المشروعات للحفاظ على الهوية المصرية، بينها مشروع «حكاية شارع»، للتعريف بالشخصيات التي تحمل الشوارع أسمائهم، بخلاف مشروع «هنا عاش»، الذي يوثق منازل عاش فيها المبدعون.

ترجمة الكتب التي تدعو للوسطية والثقافة الدينية

وأوضحت الوزيرة أن المركز القومي للترجمة يستهدف خلال الفترة المقبلة ترجمة الكتب التي تدعو للوسطية والثقافة الدينية الوسطية، كما أكدت على تطوير معرض القاهرة الدولي للكتاب، وإنشاء تطبيقات لشراء الكتب وتسويق وبيع إصدارات الهيئة العامة للكتاب إلكترونيًا، مشيرة إلى إنشاء منصة رقمية تساعد على دعم صناعة النشر، ومتابعة نسب البيع وتطوير العمل.

وكشفت كيلاني عن البدء في مشروع مكتبة الأسرة الرقمية، لتكون امتدادًا لمكتبة الأسرة تزامنًا مع معرض الكتاب، على أن يتم إتاحتها مجانًا، كما أكدت العمل على الترجمة العكسية من اللغة العربية للغات الأجنبية، لرواية عبد التواب يوسف، خيال الحقل، والطوق والأسورة ليحيى الطاهر عبد الله، إلى اللغة الروسية، بخلاف ترجمة مسار العائلة المقدسة لعدة لغات، إلى جانب العمل على إصدار سلسلة أصحاب الهمم، وسلسلة أفريقيا تحكي لنشر الوعي بالثقافة الأفريقية.

وخلال عرضها لخطة الوزارة، أعلنت «الكيلاني»، عن عدد من المبادرات الثقافية، لتوثيق التاريخ والتراث بينها مبادرة «صالون رمز»، لتوثيق شهادات حية عن رموز مصر، موضحة أنها نموذج للتاريخ الشفهي وحفظ ذاكرة الوطن.

تطوير الحجز الإلكتروني للكتب ووضع خطة سنوية

وحول المسارح التابعة لوزارة الثقافة، أوضحت كيلاني العمل على تطوير الحجز الإلكتروني ووضع خطة سنوية لكل مسرح، ولفتت إلى دور صندوق التنمية الثقافية في عدد من الأنشطة مثل مركز الحرف التراثية في الفساط، وقافلة السعادة التي تقدم عروض فنية في دور المسنين والأيتام.

وأشارت إلى أن فكرة القافلة كانت بمبادرة من الفنان هاني شنودة، كاشفة عن التواصل مع وزارة الداخلية لتطبيق قافلة السعادة في السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل، لتنظيم عروض فنية ومسرحية.

ومن جهته أكد رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، الدكتور محمود مسلم أن الثقافة أولوية في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي أدى لنوع من التشويش وفقدان الهوية، وتابع قائلا: «نحتاج تأثير ثقافي يعادل ما يتعرض له أطفال وشباب من غزو ثقافي على أجهزة الموبايل كل ثانية».