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وزيرة الثقافة تفتتح المرحلة الأولى من تطوير سيرك العجوزة

كتب:

إلهام زيدان
11:15 ص | الأحد 16 أكتوبر 2022
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة خلال جولتها في السيرك القومي

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة خلال جولتها في السيرك القومي

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، المرحلة الأولى لتطوير السيرك القومي بالعجوزة التابع لقطاع الإنتاج الثقافي، بحضور المخرج خالد جلال رئيس القطاع والدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

شملت عملية التطوير أحدث أجهزة الصوت والضوء، تحديث ملابس اللاعبين والمدربين، تحديث خيمة السيرك، سور الخيمة، تحديث شاشات العرض الداخلية والخارجية، غرف الفنانين وعدد من التجهيزات اللوجستية الخاصة في السيرك، وتضمن الافتتاح عرض فيلم توثيقي لمراحل التطوير.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.