توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار ومائل للبرودة ليلا

كشف خبراء الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من الأربعاء الموافق 19 أكتوبر، حتى الجمعة 21 من الشهر ذاته.

حالة الطقس خلال 72 ساعة

وأكد خبراء الأرصاد أن حالة الطقس غدا الأربعاء تشهد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 30- 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة لأمطار خفيفة على الحدود الجنوبية بنسبة 20% تقريبا.

توقعات سقوط الأمطار 72 ساعة

وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع أن يشهد يوما الخميس والجمعة طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد وليلا، طقسا لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على كافة الأنحاء، فضلا عن نشاط رياح على جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 19 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 20 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 33 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19 .

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 21 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.