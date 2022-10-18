حالة الطقس في مطروح: سقوط أمطار خفيفة ونشاط للرياح «صور»

سقطت أمطار خفيفة، اليوم، على مدينة مرسي مطروح في عدة مناطق وشوارع مختلفة بينها «وسط المدينة وشارع الإسكندرية المؤدي إلى المحافظة وكورنيش مطروح ومنطقة علم الروم والكيلو 2 والرميلة والكيلو 4 وحي الشروق»، بالإضافة لبعض العزب غرب المدينة في اتجاه طريق السلوم، وذلك في ظل موجة من الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد منذ أيام.

حالة الطقس في مطروح

وعن حالة الطقس اليوم، قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المحافظة تتابع على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات مع مجالس المدن في المناطق الساحلية، من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا، مرورا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبد الرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة وسيدي حنيش ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني.

معدات «مياه مطروح» جاهزة للأمطار

وأوضح الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، لـ«الوطن»، وجود متابعة مستمرة لحالة الطقس، وهناك حالة طوارئ على مستوى جميع فروع الشركة بمطروح والساحل، وتم تجهيز معدات من مواتير لسحب المياه وسيارات صرف وفرق طوارئ مدربة، ووضع خطة عمل طبقا لخريطة المناطق الساخنة وبؤر تجمع مياه الأمطار في الأحياء السكنية والطرق الداخلية والطرق السريعة والدولية.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة في مطروح والسواحل الشمالية الغربية، وتكون متوسطة في بعض الأوقات، لتصل إلى نسبة 50%، مع نشاط الرياح وانخفاض في درجات الحرارة ببعض المناطق والمدن، ويميل الجو للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.