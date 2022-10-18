حالة الطقس غدا في المحافظات: نشاط للرياح وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

تشهد حالة الطقس غدا في المحافظات سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط حركة الرياح وتحديدا في المحافظات الساحلية، وذلك طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا في المحافظات تشهد أمطار خفيفة تصل إلى متوسطة على مناطق الساحل الشمالية والوجه البحري، وذلك على فترات متفاوتة، وبنسبة 40%.

حالة الطقس غدا في المحافظات

كما تشهد محافظات الحدود الجنوبية سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20%، مع نشاط لحركة الرياح على محافظات السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والصعيد على فترات متباعدة.

فيما يكون الطقس غدا في محافظات «القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية، شمال الصعيد» حار نهارا ومائل للبرودة بداية من الليل.

درجات الحرارة في المحافظات

وتباينت درجات الحرارة في المحافظات، حيث سجلت أعلى درجة حرارة في محافظة في أسوان، لتصل العظمى إلى 35 درجة مئوية، فيما سجلت أقل درجة حرارة بمحافظتي دمياط وكفر الشيخ وهي 27 درجة.

كانت عدة محافظات شهدت اليوم تقلبات في حالة الطقس، بينها «الإسكندرية، مطروح، البحيرة»، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغيوم ونشاط للرياح.