هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس: معتدل نهارا بارد ليلا

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، مستقرة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسود الأجواء الخريفية المستقرة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

هيئة الأرصاد الجوية

وأضافت «غانم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هيئة الأرصاد الجوية، تواصل إصدار النشرات اليومية عن حالة الطقس، من أجل توعية الموطنين بأحوال الطقس يوميا، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر حاليا بكتلة هوائية قادمة على سطح البحر المتوسط، وهيتعمل على اعتدال درجات الحرارة اليوم وحتى مطلع الأسبوع المقبل.

وتابعت «غانم»، أن الطقس يكون معتدل خلال ساعات النهار، ومع بداية فترات الليل وغياب أشعة الشمس، نشعر بوجود انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، خاصة في ساعات الليل المتأخرة، وساعات الصباح الباكر، حيث نسجل درجات حرارة ما بين 20 و22 درجة مئوية على عدد من المدن والمحافظات.

هيئة الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مدن ومحافظات الجمهورية، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة 28- 21.

العاصمة الإدارية 29- 20.

6 أكتوبر 28- 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 27- 21.

كفر الشيخ 27 - 21.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 29 - 22.

الإسماعيلية 29 - 19.

السويس 29 - 20.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 28 - 21.

شلاتين 32 - 24.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 26 - 21.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 25- 19.

السلوم 25- 17.

سيوة 28- 17.

العريش 29 - 21.

رفح 29- 21.

الطور 30- 21.

كاترين 26 - 14.

رأس سدر 30 - 20.

نخل 30- 15.

طابا 30- 22.

نويبع 30- 22.

حلايب 30 - 25

شرم الشيخ 31- 24

الغردقة 31 - 24

مرسى علم 31-23

الفيوم 30- 20

بني سويف 30- 19

المنيا 31 - 19

أسيوط 31 - 18

سوهاج 32- 20

قنا 34- 20

الأقصر 35- 21

أسوان 36- 22

الوادي الجديد 34- 20

أبو سمبل 34- 22

أبو رماد 32 - 23

رأس حدربة 31 - 22.