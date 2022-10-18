المحرصاوي: نسعى لتذليل المشكلات وتحصين الطلاب من الأفكار الهدامة

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أهمية التواصل الدائم بين منسقي مشروع سفراء الأزهر والطلاب في كافة المجالات، وأن المنظمة تعمل على الاستماع لكل المقترحات التي تساعد على تذليل كافة المشكلات التي تواجه المنسقين للمشروع.

اللقاء التنسيقي لمشروع «سفراء الأزهر»

جاء ذلك خلال كلمته اليوم في اللقاء التنسيقي لمشروع «سفراء الأزهر» الذي أقيم بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بهدف إعداد قيادات جديدة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة الأزهر.

حضر اللقاء عدد من منسقي مشروع «سفراء الأزهر» من كافة الكليات الأزهرية.

أهمية استخدام المواقع الإلكترونية لتحصين الشباب

وأشار الدكتور المحرصاوي إلى أهمية استخدام المواقع الإلكترونية المعتمدة؛ لتحصين الشباب ضد الأفكار التي يروج لها ضد الإسلام والمسلمين، وأن المنظمة ستعرض الكتيبات التي طرحتها لكبار العلماء في تفنيد الفكر المتطرف والرد على الشبهات في نسخة إلكترونية ستوزع على جميع الكليات وعرضها على شبكة التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه أكد أسامة ياسين، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أهمية إبراز دور الأزهر والمنظمة بين الطلاب وزيادة الدور الفعال لمشروع سفراء الأزهر؛ للربط بينهم وبين المجتمع والتنسيق الدائم بين المنسقين وفروع المنظمة في كافة المحافظات، مشيرًا إلى أن المنظمة لا تألوا جهدا لدعم الطلاب الأزهريين لزيادة وتنمية وعيهم الفكري والديني والوطني وتعزيز شعورهم بالتميز كونهم أزهريين.

وفي الختام تم تكريم أبرز الكليات المتميزة في المشروع خلال الفترة الماضية.