وزير النقل يستعرض مع السفير البلجيكي بالقاهرة الفرص الاستثمارية المتاحة

استقبل الفريق كامل الوزير، وزير النقل اليوم فرانسو كورنيه سفير بلجيكا لدى مصر ووفد من الشركات البلجيكية العملاقة في مختلف التخصصات «نقل - طاقة - تكنولوجيا معلومات - تمويل»، لاستعراض الفرص الاستثمارية المختلفة في مجالات النقل المختلفة في مصر.

رحب الوزير بالسفير البلجيكي والوفد المرافق له من كبريات الشركات البلجيكية، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعظيم التعاون والمشاركة مع القطاع الخاص المصري والدولي والانفتاح في التعاون مع كل الدول الصديقة ومنها بلجيكا وكذلك الشركات البلجيكية العاملة في مجال النقل لاستمرار النهوض بقطاعات النقل المختلفة بما ينعكس على حياة المواطن المصري وعلى التعاون الإيجابي المشترك مع الدول الصديقة مثل بلجيكا.

وأشار إلى أن هناك فرصا استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص المصري والدولي سواء عن طريق التعاون بشكل مباشر مع الشركات الأجنبية أو مع تحالفات بين الشركات الأجنبية والمصرية المشهود لها بالخبرة والكفاءة في هذا المجال.

مشروعات ضخمة يتم تنفيذها في مجال النقل السككي والجر الكهربي

وبالنسبة لمجال النقل السككي والجر الكهربي، إن هناك مشروعات ضخمة جرى تنفيذها في مصر تمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر، وأن مشروعات النقل الجماعي الأخضر صديقة البيئة الجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها مستقبلا من الممكن أن تمثل مجالا رائدا للتعاون المشترك مثل إدارة وتشغيل مترو أبو قير أو ترام الرمل أو الخط الرابع للمترو أو الخط السادس للمترو.

كما أوضح الوزير أن مجال إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد وشركة النقل المتميز أو ورش السكك الحديدية بكافة أنواعها مطروحة للاستثمار بقوة.

مصر تنشئ شبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية

وأضاف أن مصر تنشئ شبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية المرتبطة بالسكك الحديدية والموانئ مطروحة أيضا أمام كافة الشركات في مجال الإدارة والتشغيل، مشيرًا إلى أن ميناء 6 أكتوبر الجاف يمثل شراكة بين القطاع الخاص المصري والدولي.

وأوضح أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل النهري وهناك فرصا واعدة في هذا المجال الهام خاصة مع وجود نهر النيل وكذلك وجود فرص هائلة في مجال النقل البري والاتوبيسات الكهربائية من خلال إنشاء شركات جديدة أو إدارة وتشغيل شركات قائمة للعمل داخل القاهرة الكبرى أو بين المحافظات أو داخل عواصم المحافظات سواء لنقل الركاب أو البضائع.

وتقدم السفير البلجيكي بالشكر للفريق مهندس وزير النقل للموافقة على الاقتراح المقدم للوزارة من السفارة البلجيكية لإنشاء معرض داخل بهو محطة مصر برمسيس خلال شهر مارس 2023 لعرض أفلام أرشيفية صامتة جرى إنتاجها أثناء زيارة الملكة إليزابيث إلى مصر عام 1923.

واستعرضت الشركات البلجيكية مجال عمل كل منها وأبدت رغبتها في التعاون المشترك كل في مجال تخصصها وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين في وزارة النقل والهيئات التابعة ومسئولي الشركات البلجيكية للاتفاق على أهم المشروعات التي يمكن تنفيذ التعاون المشترك من خلالها، وأعرب الوفد عن نيته زيارة ميناء الإسكندرية الخميس الموافق 20 من الشهر الجاري، لزيارة أهم المشروعات الجاري تنفيذها والاطلاع على المشروعات المخططة مستقبلا والمطروحة للاستثمار.