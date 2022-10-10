وزير النقل: وصول 4 ماكينات ألمانية لحفر خط المترو الرابع بنهاية أكتوبر

بحث المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع فرانك هارتمان، السفير ألماني في القاهرة، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، وبينها الخطوط الثلاثة لشبكة القطار الكهربائي السريع، بطول ألفي كيلومتر، ومشروعات الأنفاق في القاهرة الكبرى وأسفل قناة السويس.

خلال اللقاء، أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر مع الجانب الألماني، مشيرا إلى مشاركة الشركات الألمانية في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مجال النقل، أبرزها شبكة القطار الكهربائي السريع، ومشروعات الأنفاق في القاهرة الكبرى وأسفل قناة السويس باستخدام ماكينات الحفر الموردة من شركة هيرنكنشت الألمانية.

قرب وصول 4 ماكينات حفر ألمانية

وأشار الوزير إلى أن الماكينات الألمانية الأربع المتعاقد عليها مع شركة هيرنكنشت، والمخصصة لحفر الخط الرابع لمترو الأنفاق ستشحن من المانيا لتصل مصر مع نهاية أكتوبر الجاري، معرباً عن تقديره للشركات الألمانية لما تتسم به من جدية وانضباط في العمل.

من جهته، أكد السفير الألماني عن سعادته بتقدير الشعب والحكومة في مصر للصناعات الألمانية، مشيدا بالتعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات، مثل التعليم والصناعة والطاقة والنقل، وأشار إلى حرص الجانب الألماني على زيادة حجم التعاون المشترك مع مصر.

معدلات تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي

واستعرض وزير النقل معدلات التقدم في تنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العلمين/ مطروح/ الفيوم)، مؤكدا أن الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة، مثل أعمال جسر القطار، التي تشمل الأتربة والأساسات والأعمال الصناعية وخرسانات الميول، تنفذها كبرى الشركات المصرية الوطنية المتخصصة، تحت إشراف شركة سيسترا العالمية، استشاري المشروع.

وأشار إلى أن مراحل تنفيذ المشروع تسير وفقاً للخطة الزمنية، مؤكدا التقدم الكبير في معدلات تنفيذ القطاع الأول، المقرر تسليمه إلى شركة سيمنز الألمانية العالمية في الموعد المتفق عليه، لبدء تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، على أن يتوالى تسليم باقي قطاعات المشروع، بعد انتهاء الأعمال المدنية.

وأضاف «من المقرر تدشين مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع من نطاق محطة العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية خلال قمة المناخ COP27، المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ، الشهر المقبل».

الحكومة الألمانية تؤكد حرصها على تنفيذ مشروع القطار الكهربائي

في ختام الاجتماع، أكد السفير الألماني حرص الحكومة الألمانية وشركة سيمنز على تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر، باعتباره سيمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات.