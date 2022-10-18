تيسيرات لتسريع الإفراج الجمركي عن الشحنات الواردة في إطار مؤتمر «المناخ»

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدليل المبسط للإجراءات الجمركية ورد الضريبة على القيمة المضافة، في إطار الاستعدادات الجارية لتسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية لمؤتمر المناخ «COP-27» الذي تستضيفه مصر خلال نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وما يشهده من مشاركة دولية كبيرة.

وأكد الوزير، إعداد «الدليل» باللغتين العربية والإنجليزية، ويتضمن تحديد الإجراءات الجمركية على الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت، وإجراءات البضائع الواردة برسم العرض والإعادة، وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للمغادرين الأجانب، وتم تعميم هذا «الدليل»، ونشره وربطه بالموقع الإلكتروني الرسمي لمؤتمر «المناخ»، والموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والجهات الأخرى ذات الصلة.

تيسيرات للمتعاملين مع المنظومة الجمركية

ولفت الوزير إلى أن هذا «الدليل» يتضمن العديد من التيسيرات في الإجراءات للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، ومنها: استثناء البضائع المشحونة على كل المنافذ الجمركية الواردة في إطار مؤتمر «المناخ» من التسجيل بمنظومة «ACI»، واستثناء البضائع الواردة إلى مطار شرم الشيخ الدولي من التسجيل بمنظومة «نافذة»، إضافة إلى الإجراءات المبسطة للإفراج المؤقت عن كاميرات ومعدات وأجهزة التصوير الخاصة بالصحفيين والمراسلين الأجانب.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن الوفود المشاركة في مؤتمر «المناخ» سوف تستفيد من الإعفاءات والمزايا الضريبية والجمركية، مشيرًا إلى ضرورة الإفصاح عما يحمله الوافدون من نقد أجنبي أو أوراق مالية أو تجارية قابلة للتداول، أو أي أشياء تزيد قيمتها على الحد المسموح به عند الوصول باستثناء الأشياء المخصصة للاستخدام الشخصي، ويسمح لغير المصريين عند المغادرة بحمل ما تبقى من المبالغ التي تم الإفصاح عنها عند الوصول، مع الالتزام بعدم اصطحاب المواد المحظورة وفقًا للقانون.

تطبيق الإعفاءات للضريبة الجمركية أو القيمة المضافة

وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن مصلحة الجمارك تتولى تطبيق الإعفاءات سواءً من الضريبة الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن وزير المالية وافق على قبول التعهدات المقدمة من الشركات للإفراج المؤقت عن الأصناف والبضائع الواردة لمؤتمر «المناخ» برسم العرض والإعادة شريطة أن تضمن الشركة المسئولة عن الشحن والنقل والتخليص الجمركي هذه التعهدات؛ لضمان إعادة تصدير الأصناف إلى الخارج، وذلك بدلاً من تقديم خطابات ضمان مصرفية أو تأمين نقدي تسهيلاً للإجراءات الجمركية.

استرداد الضريبة على القيمة المضافة

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أنه يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر استرداد الضريبة على القيمة المضافة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه مصري، بحيث تخرج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى ويتم رد الضريبة عندما يتم الشراء من إحدى المحلات التجارية التي تصدر فاتورة ضريبية موضحًا بها وصف السلع المشتراه من حيث النوع والعدد والقيمة، وقيمة الضريبة على القيمة المضافة، وفى حالة وجود منظومة إلكترونية لدى البائع يسجل بيانات جواز السفر على الفاتورة، وعند المغادرة يتم عرض المشتريات على موظف الجمرك المسئول بالمنفذ الجمركي لمعاينة السلع المشتراه ومطابقتها على نموذج الرد واعتماد «فواتير الشراء» ليتم الرد فورًا بالعملة الأجنبية على البطاقات المصرفية الخاصة بالمغادرين مستحقي رد الضريبة بدون الاعتماد على الوسائل النقدية.