«التعليم»: خصومات تصل إلى 100% على مصروفات أبناء الشهداء في مدارس 30 يونيو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المعفاه من مصروفات التعليم للعام الدراسي 2022/2023، بمجموعة مدارس 30 يونيو، لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس مجلس إدارة مجموعة 30 يونيو.

الفئات المستحقة للإعفاءات من رسوم التعليم

وحددت وزارة التربية والتعليم، الفئات المستحقة للإعفاءات من رسوم التعليم، وفقاً للضوابط التالية:

- منح الطلاب أبناء الشهداء، ومصابي العمليات العسكرية والحربية، إعفاءً من المصروفات الدراسية، طبقًا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.

- منح الطلاب يتامى الأب، إعفاءً من رسوم التعليم بنسبة 25%، شريطة حدوث حالة الوفاة أثناء القيد بالمدرسة للعام الدراسي الحالي، وبعد تقديم بحث اجتماعي.

- منح الطلاب أبناء العاملين بالمدرسة، إعفاءً من رسوم التعليم بنسبة 25% مع اعتبار جميع المدارس التابعة لمجموعة 30 يونيو وحدة واحدة.

الطلبة المتفوقين للشهادة العامة (إعدادي - ثانوي)

- منح الطلاب العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية، إعفاءً من رسوم التعليم بنسبة 100%.

- منح الطلاب العشرة الأوائل على مستوى المحافظة، إعفاءً من رسوم التعليم بنسبة 50%.

- منح الطلاب العشرة الأوائل على مستوى الإدارات التعليمية، إعفاءً من رسوم التعليم بنسبة 25%.

خصم الأخوة بالمدرسة

- منح الابن الثاني إعفاءً من رسوم التعليم بنسبة 5%.

- منح الابن الثالث إعفاءً من رسوم التعليم بنسبة 10%.

- منح الابن الرابع إعفاءً من رسوم التعليم بنسبة 10%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه لا يجوز الجمع بيت أكثر من إعفاء لنفس الطالب، وعدم منح أي إعفاءات حال وجود ثمة مديونيات على الطالب، وعدم استفادة أي عضو من المكتب الفني للمجموعة بثمة إعفاءات من أي نوع، مشيرة إلى أنّ نسب الإعفاء تندرج ضمن نسبة الإعفاءات المقررة بنص المادة 37 من القرار الوزاري بشأن التعليم الخاص، التي تنص على تخصيص المدرسة نسبة لا تتجاوز 5% من جملة المحصل الفعلي من رسوم التعليم لحالات الإعفاء.