إجراءات «التعليم» تجاه الممتنعين عن سداد مصروفات مدارس 30 يونيو

خاطبت مدارس 30 يونيو، التي تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور، والطلاب بسرعة سداد المصروفات الدراسية للسنوات السابقة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بناءًا على نص القرار الوزاري رقم 420 لعام 2014 والخاص بالتعليم الخاص.

وأضافت المدارس عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن اللجنة وافقت على أن يكون عدم سداد المصروفات الدراسية لمدة عام واحد فقط، ولا يتم قيد الطالب في سجلات المدرسة للعام التالي، لعدم سداد المصروفات الدراسية، موضحة أن اللجنة رأت علاج هذا الأمر بحجب نتيجة هؤلاء الطلاب وعدم إعلانها.

عدم إعطاء الطلاب أي شهادات لحين التأكد من سدادهم المصروفات

ونوهت إلى أنه في حالة عدم سداد المصروفات الدراسية يتم تحويل الطلاب لمدارس رسمية وذلك في مرحلة التعليم الأساسي فقط، مشددة على المدارس الخاصة بإرسال كشوف للإدارة بأسماء من لم يسددوا التزاماتهم المالية تجاه المدرسة لعدم إعطاء هؤلاء الطلاب أي شهادات أو مصدقات بالنتيجة لحين التأكد من سداد المصروفات الدراسية.

وأوضحت إدارة المدارس، أن هناك تعليمات مشددة بالالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بـ عدم سداد الطلاب للمصروفات الدراسية، لافتة إلى أن الفصل الدراسي الثاني يسير بصورة منتظمة دون أي معوقات بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية والمديريات.

«التعليم» تعلن تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني، موضحة أن الامتحانات تعقد 7 مايو المقبل ورقياً بالنسبة لصفوف النقل وفي لجان مطبقة لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة، لافتة إلى ضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية الي تم توفيرها في التدريب على نمط أسئلة الامتحانات.