أسعار الملابس الشتوية 2022 عبر مواقع التسوق الإلكترونية.. تبدأ من 190 جنيها

مع قرب بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة في معظم الأنحاء، تبدأ عمليات البحث عن أسعار الملابس الشتوي في الأسواق لشرائها.

وفي السطور التالية، نعرض أسعار الملابس الشتوي، وفق أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار الملابس الشتوي

وجاءت أسعار الملابس الشتوي كما يلي:

قميص شتوي بأزرار كاملة وجيوب على الصدر بسعر يصل إلى 225 جنيها.

قميص برقبة كلاسيكية شتوية سادة من اندورا - رويال بسعر يصل إلى 225 جنيها.

فيست سادة بسوستة للجنسين من اندورا بسعر يصل إلى 259 جنيها.

جاكت نسائي طويل بسعر يصل إلى 800 جنيه.

معطف رجالي أسود بسعر يصل إلى 1000 جنيه.

ترنج قطعتين شتوي حريمي - أسود بسعر يصل إلى 247 جنيها.

تيشرت شتوي للنساء للمنزل بسعر يصل إلى 219 جنيها.

كرديجان تريكو قصير بأزرار بلون أكريليك 96301 من ريفين بسعر يصل إلى 219 جنيها.

سويت شيرت شتوي بغطاء للرأس مخيط ومزينة بالترتر بكلمة Super للبنات من اندورا بسعر يصل إلى 129 جنيها.

ملابس نوم مريحة مصنوعة من الفرو للبنات من قاضي- بسعر يصل إلى 369 جنيها.

سويت شيرت برقبة دائرية وأكمام طويلة من جروي بسعر يصل إلى 190 جنيها.

بيجامة شتوي فرو بسعر يصل إلى 500 جنيه.

قميص كاجوال للرجال بتصميم سادة بأزرار وأكمام طويلة من اندورا، اللون بسعر يصل إلى 225 جنيها.

جاكيت دنيم رجالي أبيض Rabbit WR600W21 بسعر يصل إلى 780 جنيها.

بنطلون نسائي شتوي بسعر يصل إلى 400 جنيه.

ويأتي ذلك وسط ترقب من قبل العديد من الأشخاص لقدوم تخفيضات نوفمبر التي تطرحها العديد من المحال والمولات التجارية على مختلف الملابس والأجهزة وغيرها في كل عام.