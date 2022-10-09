بدء موسم الملابس الشتوي بالإسكندرية.. «البيع يزيد في الأوكازيون»

يبحث عدد كبير من أهالي الإسكندرية على الملابس الشتوية الثقيلة تزامنًا مع بدء فصل الخريف وانخفاض درجات الحرارة، والتوقعات بسقوط الأمطار خلال الأيام الجارية.

قال ناصر السيد خليل، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية في الإسكندرية: جرى بدء توزيع الملابس الشتوية حاليًا على المحال ويستمر حتى يوم 20 أكتوبر الجاري.

البيع يزيد في الأوكازيون

ويزداد بيع الملابس الشتوية في فترة «الأوكازيون» وفق حديث «خليل» لـ«الوطن» مضيفًا أن هذه الفترة تبدأ بين منتصف شهر واحد وتمتد إلى شهر فبراير، ومشيرًا إلى أن بعض الأهالي والسيدات تحديدًا تفضل شراء الملابس بعد عيد الميلاد الذي يوافق 7 يناير من كل عام لقدوم فترة «الأوكازيون» بعدها، ولكن بعض محال الملابس الرجالي توفر خصومات قبل العيد، مؤكدًا أن ثقل الشراء في الشتاء تكون خلال فترة «الأوكازيون».

المصانع المصرية تنتج ملابس عالية الجودة

وأشار إلى أن شهر مارس أيضا يكون مميزًا في بيع الملابس، مضيفًا أن المصانع المصرية تنتج ملابس عالية الجودة، لا تقل عن الملابس المستوردة، وتكون أرخص منها ومتوفرة عنها.