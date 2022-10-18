تفاصيل سرقة 50 ألف جنيه و ساعتين روليكس من داخل فيلا بالهرم.. «حاميها حراميها»

كشفت التحريات والتحقيقات التى أشرف عليها اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة، واللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل واقعة سرقة فيلا بهضبة الأهرام بعدما حرر مواطن محضرًا بقسم شرطة الأهرام، عندما اكتشف سرقة مسكنه حال عودته من زيارة شقيقته اكتشف سرقة مبلغ مالي 50 ألف جنيه وساعتين روليكس وساعة أوميجا وساعة كالفين كلاين «مقلدين».

حارس العقار وراء الواقعة

أوضحت التحريات أن وراء الواقعة نجل حارس العقار يبلغ من العمر 23 عامًا، وعاطل ومقيم بذات العنوان وأصل إقامته مركز أبشواي الفيوم، وجرى ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق ونظرا لطبيعة تواجده بالعقار، كان على علم بخلو الشقتين داخل الفيلا وقت تنفيذ الجريمة وأرشد عن مبلغ مالي 30 ألف جنيه أقدم على دفنها بأرض فضاء أمام الفيلا محل البلاغ.

أنفق باقي المبلغ لشراء مستلزمات شخصية

وأضاف المتهم خلال خضوعه لجلسة تحقيق أمام جهات التحقيق، انه أنفق باقي المبلغ لشراء مستلزمات شخصية، ومنح الساعات المقلدة لصديقه 18 سنة مقيم بمساكن الشباب الرماية دائرة القسم أمكن ضبط الأخير وبحوزته ساعة ماركة روليكس مقلدة، وشاشة داخل كرتونة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الرأي القانوني

يقول المحامي حمدي العربي، الخبير القانوني أن المتهم الأول والرئيسي سيتم معاقبته بموجب المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

أوضح المحامي في تصريحات لـ«الوطن»،: يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.