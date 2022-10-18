وفاة مهندس في حادث تصادم على طريق الواحات

لقي مهندس مصرعه، نتيجة حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية، أمام كمبوند حي الأشجار اتجاه طريق الواحات، وتم نقله إلى المستشفى.

ترجع تفاصيل الحادث عندما تبلغ للواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم محمد داود رئيس المباحث بقسم شرطه ثالث أكتوبر، أنه ورد من غرفة عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصاب أمام كمبوند حي الأشجار اتجاه طريق الواحات - دائرة القسم.

وفاة مهندس وإصابة آخر

بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة قيادة مواطنة 44 سنة، أخصائية نفسية بالجيزة ومقيمة دائرة القسم، و دراجة نارية قيادة مهندس 30 سنة ومقيم قسم شرطة ثاني أكتوبر متوفى إثر إصابته بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم، وذلك أثناء سير السيارة الأولى بمحل البلاغ اصطدمت بالدراجة النارية من الخلف؛ مما أدى الي اختلال عجله المقود بيد قائدها؛ مما أدى إلى اصطدامه بالرصيف ووفاته تم التحفظ على السيارة وقائدته، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

نصائح لتقليل الحوادث على الطرقات

ووجه الخبير المروري، اللواء أحمد الشاهد، عدة نصائح للسائقين لتجنب الحوادث على الطرق السريعة، في حديثه لـ«الوطن»، بضرورة عدم الإسراع أثناء القيادة، لأنها تفقد السائق تركيزه، بالإضافة لتجنب استخدام الهاتف، وعدم الانشغال بالمشروبات أو المأكولات، والانتباه لحركة المرور، سواء المشاة أو السيارات الأخرى.

وشدد على ضرورة اتباع إرشادات الطرق والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، وعدم سلك الطرق المجهولة، لاحتمال وجود منعطفات خطرة فيها.