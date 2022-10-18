ضبط 4 متهمين باحتجاز صاحب محل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على 4 أشخاص، لاتهاهم باستدراج صاحب محل حدايد وبويات، واحتجازه داخل الشقة محل سكنهم، واكراهه على توقيع 6 إيصالات أمانة، والاستلاء على هاتفين محمول بحوزته، ومبلغ مالي 4700 جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغ من مركز شرطة كرداسة، من مواطن يبلغ من العمر 50 عامًا، صاحب محل حدايد وبويات، مقيم بدائرة المركز، اتهم فيه 4 أشخاص باستدراجه منذ 30 يومًا، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

توقيع إيصالات أمانة بالإكراه وسرقة

اتهم مقدم البلاغ، عامل يبلغ من العمر 38 عامًا، وزوجته 30 سنة، خادمة، وشقيق الأول، عامل يبلغ من العمر 40 سنة، ووالدة الأول والثالث، 60 سنة، عاملة بمصنع للملابس، جميعهم مقيمين دائرة المركز، باستدراجه واحتجازه داخل الشقة محل سكنهم، وإكراهه على توقيع 6 إيصالات امانة، والاستيلاء منه على 2 هاتف محمول، ومبلغ مالي 4700 جنيه.

وأضـاف أنه كان دائم التبرع للمتهمة الرابعة بمبالغ مالية، وعند علمهم بأنه ميسـور الحال، طلبوا منه مبلغ 50 ألف جنيه، وبعد رفضه، ارتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم.

وبمواجهتهم أمام اللواء علاء فتحى نائب مديرمباحث الجيزة، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بسبب خلافات بينهما، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة تصل إلى الحبس المشدد

يقول أيمن محفوظ المحامي والخبيرالقانوني، إن جريمة الخطف والاحتجاز بدون وجه حق، والإكراه على توقيع إيصالات أمانة، يتم المعاقبة فيها، طبقا لنص المادة 290 عقوبات، التي تعاقب على جريمة الخطف بالسجن، وكذلك نص المادة 280 عقوبات، التي تعاقب على الاحتجاز بلا وجه حق وبعقوبة تصل إلى السجن.

وأوضح محفوظ، في تصريح خاص، أن نص المادة 325 عقوبات، تشير إلى معاقبة مرتكب جريمة الإكراه علة التوقيع، بعقوبة تصل إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى 15 عاما، متابعا: «لأن الجرائم كانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة، ولهدف إجرامي واحد، فإن العقوبة ستكون الأشد».