سرقة كلب من داخل فيلا بالتجمع الخامس وضبط المتهم

ضبط رجال الشرطة، أحد الأشخاص مقيم بمنطقة المطرية، لسرقته كلب من داخل إحدى الفيلل بمنطقة التجمع الخامس، عقب تداول منشور لإحدى السيدات مقيمة بمنطقة التجمع الخامس، تفيد باكتشافها سرقة الكلب الخاص بها من داخل فيلتها، وباستخدام التقنيات الحديثة، جرى التوصل إلى مرتكب الواقعة وضبطه، واقتياده إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

التجمع الخامس

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما جرى تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض إحدى السيدات لواقعة سرقة من داخل مسكنها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وبالفحص أمكن تحديد هوية المجني عليها إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

سرقة كلب

عقب سؤالها، أقرت باكتشافها سرقة الكلب الخاص بها من داخل حديقة الفيلا سكنها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وبمناقشته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، واعترف بارتكاب واقعة سرقة «شاشة» من داخل غرفة حارس عقار، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وباستدعاء المجني عليهما، تعرفا على المضبوطات، واتهماه بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.