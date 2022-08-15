تفاصيل مصرع طالب صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة دواجن في المنوفية

لقي طالب يُدعى «م. ا»، مصرعه، صعقًا بالكهرباء، أثناء العمل داخل مزرعة دواجن بقرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات في محافظة المنوفية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى السادات، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع طالب أثناء العمل صعقًا بالكهرباء في السادات

وبالانتقال والفحص من قبَل قوى أمنية من مركز شرطة السادات، تبين أن المتوفى يُدعى «م. ا» 17 سنة، ومقيم بقرية أبوعدس التابعة لمركز منوف، وتوفي صعقًا بالكهرباء أثناء العمل في مزرعة دواجن، حيث لمس إحدى الوصلات الكهربائية غير المعزولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر رقم 6026 السادات.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز السادات يفيد بمصرع شاب يُدعى «م.ا» صعقًا بالكهرباء أثناء العمل في مزرعة دواجن، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وفاة سيدة داخل منزلها ومصدر ينفي مقتله

على صعيد آخر، نفى مصدر أمني ما تردد عن مقتل ربة منزل داخل منزلها في مدينة شبين الكوم، مؤكدًا أن الوفاة طبيعية ولا يوجد أي أثر الاعتداء على السيدة أو علامات تدل على القتل، موضحًا أن السيدة تبلغ من العمر 65 سنة، وكانت مريضة ببعض الأمراض وتسكن بمفردها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.